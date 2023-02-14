Muz adet sancısına iyi gelir mi?

Adet dönemi döllenme için gereken fizyolojik değişimlerin yaşandığı bir süreç. Bu dönemde ağrı ve kramplar normal karşılanır. Adet sancısı genellikle alt karın bölgesinde sancılı, kramplı bir ağrı olarak tanımlanıyor. Bel ağrısı, mide bulantısı, ishal, kabızlık ve baş ağrısı gibi semptomlar da adet ağrısına eşlik edebiliyor

Peki, adet sancısı nasıl geçer ve bu dönemde karın ağrısına hangi besinler iyi gelir?

Karpuz

Regl döneminde yaşanan tatlı krizi için de ideal bir seçenek olan karpuz, yüksek posa içeriği ile kabızlık probleminin de üstesinden gelmenize yardımcı olabilir. Yüksek oranda su içeren meyve, regl ve bağırsak sancılarının hafiflemesine de destek olabilir.

Limon, Portakal, Mandalina

Yüksek oranda C vitamini ve antioksidan bileşen içeren limon, portakal ve mandalina gibi narenciyeler; hem yüksek posa içeriği hem de su içeriği sayesinde regl ağrılarınızın hafiflemesine yardımcı olabilir.

Adet Sancısına İyi Gelen İçecekler

Günlük beslenme programınız adet dönemindeki krampları azaltmada önemli rol oynar. Regl döneminde kramp ve ağrıları artırabilecek şekerli ve gazlı içeceklerden, fazla kahve ve alkol tüketiminden uzak durmak, bu dönemi daha rahat geçirmenizi sağlayabilir.

BALIK

Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan somon balığı gibi soğuk su balıklarını haftada 1-2 porsiyon (150-300 gr) tüketmek adet ağrılarının önüne geçilmesine yardımcı olabilir. Özellikle somon balığı, kaliteli bir protein kaynağı olmasının yanı sıra, D ve B6 vitamini açısından da zengindir. D vitamini kalsiyumun emilmesini sağlar. Kalsiyum eksikliğinde adet sancıları artabileceği için bu eksikliğin giderilmesi önemlidir. B6 vitamini, ağrılı kramplarınızla birlikte yaşayabileceğiniz göğüs hassasiyetinin engellenmesine yardımcı olabilir.

KOYU YEŞİL RENKLİ SEBZELER

Marul, maydanoz, roka, semizotu, ıspanak, brokoli gibi, vitamin, mineral ve antioksidan içeren koyu yeşil yapraklı sebzelerin beslenme düzenine eklenmesi adet döneminde gelişen ağrı ve krampların önlenmesine yardımcı olacaktır.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Diyetle alınan kalsiyumun adet sancısına karşı koruyucu etkisi vardır. Kalsiyum, kas hücrelerinin sinirsel uyaranlara karşı cevap vermesi için gereklidir. Günlük kalsiyum tüketimi sinir-kas fonksiyonlarını kontrol ederek adet sancı olasılığını azaltabilir. Bunun aksine, kalsiyumdan fakir beslenme, kas kasılmalarına ve kramplara sebep olabilir. Süt, yoğurt, peynir gibi kalsiyumdan zengin ürünlerin tüketilmesi bu nedenle önemlidir.

SU

Vücut fonksiyonlarının düzenli çalışmasında önemli bir rol oynayan su, özellikle adet dönemi şişkinlikleri ve ağrılarının azalmasını destekler. Adet döneminde günlük en az 2-2.5 litre su tüketilmesi önerilir.

ZENCEFİL ÇAYI

Tam bir antioksidan deposu olan zencefil çayı, iltihap önleyici özelliği sayesinde adet krampı ve sancılarının önüne geçmenize yardımcı olabilir.

PAPATYA ÇAYI

Sakinleştirici özelliği ile ön plana çıkan papatya çayı, kasların gevşemesine yardımcı olarak adet kramplarının etkisini azaltıcı etki gösterebilir.

NANE ÇAYI

Karın kaslarının gevşemesini destekleyerek adet döneminde yaşanan krampların hafiflemesine yardımcı olan nane çayı, aynı zamanda ödemin atılmasına da yardımcı olarak şişkinliği azaltabilir.

TARÇIN ÇAYI

Antienflamatuar etkiye sahip olan tarçın çayı, adet döneminde yaşanan krampları ve ağrıyı hafifletebilir. Ayrıca demir ve kalsiyum içeren tarçın, bu dönemde oluşan ödemin atılmasına da yardımcı olabilir.

SAFRAN ÇAYI

Adet söktürücü etkisi olan safran çayı, kan dolaşımını hızlandırarak kanın vücuttan daha hızlı ve kolay bir şekilde atılmasına yardımcı olabilir. Adet krampları ve ağrısının azalmasını destekleyen safran çayı aynı zamanda ferah bir his verir.

CİVANPERÇEMİ ÇAYI

Aromatik yağ asitleri ve antioksidanlar açısından zengin olan civanperçemi, adet dönemi kramplarını ve regl sancısını hafifletebilir. Adet döneminden birkaç gün önce içilmesi önerilen civanperçemi çayı aynı zamanda bu dönemde ortaya çıkan depresif ve bitkin ruh haline de iyi gelebilir.

BİTTER ÇİKOLATA

Regl döneminde tatlı krizlerinin de önüne geçebilecek bitter çikolata magnezyum ve lif içerir. Magnezyum, krampları önleyerek adet ağrısı problemlerinin minimuma indirilmesini sağlayabilir. Aynı zamanda çikolatanın serotonin, yani mutluluk hormonunu tetiklediğine dair araştırmalar mevcuttur. Birkaç parça bitter çikolata daha mutlu hissetmenize yardımcı olabilir.

MUZ, ANANAS VE KİVİ

Muz, ananas ve kivi, B6 ve potasyum açısından zengin meyvelerdir. B6 vitamini ve potasyum, şişkinlik ve kramp semptomlarınızı hafifletmeye yardımcı olabilir.

Ananas, lezzetli olmasının yanı sıra şişkinliği alarak daha rahat hissetmenizi sağlayabilir. Güçlü bir antioksidan olan aktinidin açısından zengin olan kivi; proteini daha kolay sindirmenize yardımcıdır.

Bu sayede bu dönemde sindirim sorunlarınızı ve bundan dolayı oluşabilecek sancıların hafifletilmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda yüksek posa içeriği, adet döneminde yaşanan kabızlık probleminin de üstesinden gelmenizi destekleyebilir.