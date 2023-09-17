Adı çıkmak deyiminin anlamı nedir?

Adı çıkmak deyiminin anlamı: Kötü bir şöhret kazanmak.

Kötü işler yapan insanları iyi işler yapmalarını faydasız hale geldiğini işaret eden bir deyimdir. Adı çıkan kişiler iyi şeyler yapsalar da iyi olarak anılmazlar. Bu durum adı çıkmak olarak nitelenir.

Örnek cümleler:

Bir kere adı çıkmış, ne yapsa fayda etmiyor, kimse dinlemiyor onu.

Bu adamın bir kere adı çıkmış iş bulması çok zor.

Adı çıkan bir kişi olmak çok zor, toplum sürekli dışlar.

Bence öğrencinin adını çıkmış, en az öğretmenler de bu konuda hatalı.