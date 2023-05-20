Adı Demet Özdemir'le anılmıştı! Umut Evirgen sevgilisiyle görüntülendi

Ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla adını duyuran işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, yeni sevgilisiyle görüntülendi.

Adı Demet Özdemir'le anılmıştı! Umut Evirgen sevgilisiyle görüntülendi

Ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla magazin gündeminde yer alan ve en son Demet Özdemir ile anılan işletmeci Umut Evirgen, arkadaşı Ali Gürsoy ile Asmalımescit Soho adlı mekanda gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.

adi-bircok-kisiyle-anilan-umut-evirgen-sevgilisiyle-goruntulendi-qb7ms.jpg

Mekan kapısında yeni sevgilisi ile beliren Evirgen, patlayan flaşlardan neye uğradığını şaşırdı.

adi-bircok-kisiyle-anilan-umut-evirgen-sevgilisiyle-goruntulendi-awfjm.jpg

Görüntü vermek istemeyen yeni sevgili Alara yüzünü göstermemek için Umut Evirgen'in arkasına saklandı ve patlayan flaşları göstererek, "Umut bizi çekiyorlar" dedi.

adi-bircok-kisiyle-anilan-umut-evirgen-sevgilisiyle-goruntulendi-0oqdp.jpg

Evirgen, "Arkadaşlar bu kadar yeterli, kız arkadaşım rahatsız oluyor rica etsem artık çekmeseniz" diyerek, kibarca ricada bulundu.

adi-bircok-kisiyle-anilan-umut-evirgen-sevgilisiyle-goruntulendi-stjqy.jpg

İlgili Haberler
Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor. Umut Evirgen Demet Özdemir'i yakın markajına aldı
Ayça Ayşin Turan o iddia hakkında ilk kez konuştu. Umut Evirgen'le aşk yaşadığı iddia edilmişti
Öne Çıkanlar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Son Haberler
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sinan Oğan-Erdoğan görüşmesini anlattı Siyaset
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sinan Oğan-Erdoğan görüşmesini anlattı
Trabzonspor'da yeni sezon formalarının ne zaman satışa çıkacağı belli oldu Spor
Trabzonspor'da yeni sezon formalarının ne zaman satışa çıkacağı belli oldu
Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor Spor
Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor
Tek katlı eve yıldırım düştü Yaşam
Tek katlı eve yıldırım düştü
Batman çayında mahsur kalan 25 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı Yaşam
Batman çayında mahsur kalan 25 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması Spor
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması
Bir muhalifti bir yandaştı. Vatandaşlar, AKP saflarına geçip mecliste koltuğu kapan Hulki Cevizoğlu'nu protesto etti Siyaset
Bir muhalifti bir yandaştı. Vatandaşlar, AKP saflarına geçip mecliste koltuğu kapan Hulki Cevizoğlu'nu protesto etti