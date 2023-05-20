Adı Demet Özdemir'le anılmıştı! Umut Evirgen sevgilisiyle görüntülendi

Ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla magazin gündeminde yer alan ve en son Demet Özdemir ile anılan işletmeci Umut Evirgen, arkadaşı Ali Gürsoy ile Asmalımescit Soho adlı mekanda gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.

Mekan kapısında yeni sevgilisi ile beliren Evirgen, patlayan flaşlardan neye uğradığını şaşırdı.

Görüntü vermek istemeyen yeni sevgili Alara yüzünü göstermemek için Umut Evirgen'in arkasına saklandı ve patlayan flaşları göstererek, "Umut bizi çekiyorlar" dedi.

Evirgen, "Arkadaşlar bu kadar yeterli, kız arkadaşım rahatsız oluyor rica etsem artık çekmeseniz" diyerek, kibarca ricada bulundu.