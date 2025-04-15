Adile Naşit'i canlandıracak isim belli oldu: Aralarında Müjde Ar da var

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Adile Naşit'i canlandıracak isim belli oldu: Aralarında Müjde Ar da var

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Adile Naşit’in hayatını canlandıracak isim belli oldu. Hafize Ana karakteriyle hafızalara kazınan Adile Naşit’e 2022 yılında Berlin Film Festivali’nde “En İyi Başrol Performansı”nda Gümüş Ayı Ödülü kazanan Meltem Kaptan hayat verecek.

Adile Naşit'in hayatı film oluyor. Usta oyuncuyu kimin canlandıracağı belli olurken, filmde Müjde Ar ve Gazanfer Özcan'a hayat verecek isimler de belli oldu.

Usta oyuncunun hayatını konu edinecek filmin çekimleri için hazırlık sürüyor.

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MAYIS AYINDA SETE ÇIKACAK

Gerçek adı Adela Özcan olan Adile Naşit’in hayat hikâyesini anlatan “Adile” filminin Mayıs ayında sete çıkması planlanıyor. BKM imzalı filmin yönetmen koltuğunda Çağan Irmak oturacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Meltem Kaptan Adile Naşit'e hayat verecek.

MÜJDE AR'I CANLANDIRACAK

1974 yılında başlayacak filmde Ertem Eğilmez, Gazanfer Özcan, Gönül Ülkü, Münir Özkul, Muhsin Ertuğrul, Muhsin Ertuğrul, Müjde Ar, Tarık Akan, Ayşen Gruda, Itır Esen, Sevda Aktolga gibi ünlü isimler de canlandırılacak. Usta tiyatrocu Gazanfer Özcan’ı torunu Tarık Ündüz canlandıracak, Müjde Ar’ı ise Seda Bakan oynayacak.

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Adile Naşit'i canlandıracak isim belli oldu: Aralarında Müjde Ar da var
Adile Naşit'i canlandıracak isim belli oldu: Aralarında Müjde Ar da var