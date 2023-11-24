Adile Naşit'in hayatı film oluyor

Yeşilçam'da unutulmaz filmlerde rol alan oyuncu Adile Naşit'in hayatı film oluyor. Filmin senaryosunu ise Gani Müjde kaleme alacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
Adile Naşit'in hayatı film oluyor

"Hababam Sınıfı", "Neşeli Günler", "Gülen Gözler", "Bizim Aile", "Aile Şerefi" gibi filmlerle tanınan usta oyuncu Adile Naşit'in hayatı beyaz perdeye taşınıyor. "Adile" adlı filmin senaryosunu Gani Müjde kaleme alacak.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Naşit'in 25 ile 35 yaş aralığı beyazperdeye yansıtılacak. Film için 11 Aralık 1987 yılında 57 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncuya benzeyen ve oyunculuğu çok güçlü bir isim arandığı belirtildi.

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Gani Müjde filmde, Naşit'in oğlu ve ailesiyle ilişkileri kadar ünlü dostlarıyla anılarına da yer verecek. Bu nedenle filmde Müjde Ar, Ayşen Gruda, Kartal Tibet, Perran Kutman, Ertem Eğilmez, Gazanfer Özcan, Halit Akçatepe, Haldun Dormen, Gönül Ülkü, Münir Özkul, Yılmaz Gruda, Muhsin Ertuğrul, Erol Simavi, Muammer Karaca, Sadık Şendil ve Şevkiye May gibi isimlerin benzerlerine yer verilmesi planlanıyor.

Film çekimlerinin ocak ayında başlaması bekleniyor. “Adile” filmi için geniş bir cast çalışması başlatıldığı belirtildi.

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57 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Unutulmaz oyuncu, 17 Haziran 1930'da doğduğu şehir İstanbul'da, 57 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Kalın bağırsak kanseri sonucu hayatını kaybeden Naşit'in cenaze töreni 13 Aralık 1987'de Şişli Cami'sinde düzenlenen törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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Adile Naşit, 1976'da İşte Hayat adlı filmdeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

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