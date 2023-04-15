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Türk İş Kadınları Adile Sultan Sarayı'nda buluşuyor

Türk İş Kadınları Rehberi’nin 3. kez düzenlediği plaket töreninde iş dünyasının nabzını tutan başarılı iş kadınları İstanbul Adile Sultan Sarayı'nda bir araya gelecek. Sunuculuğunu Pınar Altuğ Atacan ve Burak Törün'ün üstleneceği gecede iş dünyasında girişimci olarak yer alan başarılı iş kadınlarına plaketleri takdim edilecek.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 00:32
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Adile Sultan Sarayında Türk İş Kadınları için ödül töreni gecesi

Türk İş Kadınları Adile Sultan Sarayı'nda buluşuyor
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Türk İş Kadınları Dergisi’nin düzenlediği ödül töreninde iş dünyasının nabzını tutan Türkiye’nin başarılı kadınları buluşacak.

 

Kadınların iş gücüne katılarak, başarılı girişimlere imza atması ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük fayda sağlarken, yeni girişimcilere de ilham kaynağı oluyor.

Cesaretle iş hayatında yer alan kadınlar, kendi işini kurmak isteyen yeni girişimci iş kadınlarına da örnek teşkil ediyor. 

İş dünyasında küçük işletmelerden,  büyük şirket yönetimine kadar adeta ekonominin nabzını tutan iş kadınları, sanat ve cemiyet hayatının iş kadınları ile birlikte 3 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Adile Sultan Sarayı’nda buluşuyor. 

"AFET BÖLGESİNDE YER ALAN TÜM İŞ KADINLARIMIZI DA DESTEKLİYORUZ"

Türk İş Kadınları ve Gelin Damat Dergisi imtiyaz sahibi Ferhat Muğurtay yaptığı açıklamada şunları söyledi: " İş hayatında girişimci olarak yer alan iş kadınlarını bu sene 3.kez bir araya getiriyoruz. Amacımız kadının iş hayatındaki gücünü ve başarısını sunmak, aralarında kurulacak işbirliklerini  sağlamak ve emeklerinin karşılığında bu gecede kendilerini plaket ile onurlandırmaktır. 

Afet bölgesinde yer alan tüm iş kadınlarımızı da destekliyoruz. Bu bölgeden katılan tüm iş kadınları ücretsiz olarak Türkişkadınları.com 'da yer veriyoruz. Tüm girişimci iş kadınlarını işbirliğine davet ediyorum."

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