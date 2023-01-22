Demet Özdemir ve Engin Akyürek Suudi Arabistan'daki ödül törenine damga vurdu

“Adım Farah” dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Engin Akyürek ve Demet Özdemir, Suudi Arabistan’ın Başkenti Riyad’daki Joy Awards ödül törenine katıldı. Ödül töreninden ilk kareler gelirken ünlü oyuncular şık stilleri ve uyumlarıyla dikkatleri çekti.

UYUMLARI BEĞENİLDİ

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in merakla beklenen dizisi "Adım Farah" dizisinin yankıları sürüyor. İsmi bile tartışma konusu olurken dizinin başrol oyuncuları Suudi Arabistan'da gerçekleşen Joy Awards ödül törenine katıldı.

ARAP HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ

Ödül töreninin yapıldığı mekana ayrı ayrı gelen Engin Akyürek ve Demet Özdemir Arap hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ünlü oyuncular şık stilleri ve uyumlarıyla dikkatleri çekti.

GÖĞÜS DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Geceye derin dekolteli elbisesiyle katılan güzel oyuncu Demet Özdemir kırmızı halıda basın mensuplarının da ilgi odağı oldu.