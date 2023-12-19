Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan Adım Farah dizisinin final yapacağı konuşuluyor. Engin Akyürek ve Demet Özdemir’in başrolünde yer aldığı Adım Farah 2. sezonda istenilen başarıyı yakalayamadığı için final yapması bekleniyor. Peki, Adım Farah final mi yapıyor? Adım Farah final ne zaman?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Adım Farah dizisinin final yapması bekleniyor.

Başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in yer aldığı Adım Farah dizisinin 2. Sezonda istenilen reytingleri yakalayamaması final söylentilerini de beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz hafta 25 bölümüyle ekrana gelen Adım Farah’ın final söylentileri de kesinleşti. Buna göre Adım Farah’ın birkaç bölüm sonra final yapması bekleniyor.

“Adım Farah” dizisinin 27. bölümde ekranlara veda ederek final yapması kararlaştırıldı.

ADIM FARAH KONUSU NEDİR?

Dizi, ülkesinden kaçmak zorunda kalan ve oğluyla beraber yasa dışı bir şekilde hayatta kalmaya çalışan Farah'ın yanlışlıkla bir cinayete şahitlik etmesini ve aynı gece Tahir Lekesiz ile yollarının kesişmesini konu alıyor.

ADIM FARAH OYUNCU KADROSU

Adım Farah dizisi oyuncu kadrosunda;bEngin Akyürek, Demet Özdemir, Fırat Tanış, Feyyaz Duman, Senan Kara, Lale Başar, Hatice Aslan, Sera Kutlubey, Burak Tamdoğan, Rastin Pakhanad, Mert Doğan, Derya Pınar Ak, Kemal Burak, Alper Burcu Türünz ve Mustafa Avkıran yer alıyor.