Adıyaman’da 1 uyuşturucu taciri yakalandı

Adıyaman Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Kahta Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmalarda, Yavuz Selim Mahallesinde bulunan bir eve operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 60 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 12 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu satışında kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen R.F isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.E.Y. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.