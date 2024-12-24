Adıyaman’da 25 yaşındaki kadın ölü bulundu

Olay, Kahta ilçesine bağlı Bağbaşı (Pleş) köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Esra Ağar köydeki evlerinde bulunan odasında silahla vurulmuş halde bulundu.

Genç kadını, odada hareketsiz ve kanlar içerisinde fark edilen ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Esra Ağar, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağar, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.