Adıyaman’da 25 yaşındaki kadın ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adıyaman’da 25 yaşındaki kadın ölü bulundu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 25 yaşındaki bir kadın, silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Kahta ilçesine bağlı Bağbaşı (Pleş) köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Esra Ağar köydeki evlerinde bulunan odasında silahla vurulmuş halde bulundu.

Genç kadını, odada hareketsiz ve kanlar içerisinde fark edilen ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Esra Ağar, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağar, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

aw356868-03.jpg

aw356868-02.jpg

aw356868-01.jpg

Son Haberler
Anlamlı günde anlamlı sergi
Anlamlı günde anlamlı sergi
Peru polisi, ''Grinç'' kılığında baskın yaptı: O anlar kamerada
Peru polisi, ''Grinç'' kılığında baskın yaptı
İlginç yöntemiyle sınırları zorladı: Gümrük polisine takıldı
İlginç yöntemiyle sınırları zorladı: Gümrük polisine takıldı
Yargıtay Başsavcısı Şentürk, Suudi Arabistan'a çalışma ziyaretine gidiyor
Yargıtay Başsavcısı Şentürk, Suudi Arabistan'a gidiyor
Ali Yerlikaya mühimmat fabrikasındaki ölü sayısını düzeltti: Patlamada 11 kişi hayatını kaybetti
Ali Yerlikaya mühimmat fabrikasındaki ölü sayısını düzeltti: Patlamada 11 kişi hayatını kaybetti