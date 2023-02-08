Adıyaman’da 4 çocuk 64 saat sonra sağ çıkartıldı, ilk sözü “annem nerde” oldu

(İHA) - Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde çöken 5 katlı binanın enkazında kalan aynı aileden 4 çocuk AFAD ekipleri tarafından sağ olarak çıkartıldı.
Enkazdan ikinci olarak çıkartılan çocuklardan ismi öğrenilemeyen 4-5 yaşlarındaki çocuğunun ilk sözleri “annem nerde” oldu.
Peş peşe sağ olarak çıkartılan çocukları ekipler sevince boğdu.
16 yaşlarındaki İlay’da ise bulunduğu yerden yarı baygın olarak kurtarıldı.
Sağ olarak kurtarılan çocuklar sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
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