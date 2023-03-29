Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi

İHA'dan elde edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Muhammet Hanifi T. idaresindeki otomobil, Çağlayancerit yol kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Muhammet Hanifi T. ile otomobilde bulunan Mehmet T., İlknur A., Hatice D., Fatma T.ve Berfin T. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.