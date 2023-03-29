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Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 11:17
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Adıyaman'da araç şarampole devrildi

Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi
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İHA'dan elde edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Muhammet Hanifi T. idaresindeki otomobil, Çağlayancerit yol kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Muhammet Hanifi T. ile otomobilde bulunan Mehmet T., İlknur A., Hatice D., Fatma T.ve Berfin T. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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