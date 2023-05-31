Adıyaman'da büyük operasyon: Onlarca kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Adıyaman il emniyeti ekipleri, şüpheli tırda onlarca kilo uyuşturucu madde ele geçirdi.

Adıyaman'da büyük operasyon: Onlarca kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Adıyaman'da 108 kilo 850 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman - Gölbaşı kara yolu polis kontrol noktasında durumundan şüphelendikleri tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada, 108 kilo 850 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.A. emniyete götürüldü.

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SKUNK NEDİR?

Uyuşturucu türleri arasında yer alan Skunk oldukça kuvvetli bir maddedir. Türkçe'deki tam karşılığı olarak kokarca kelimesi olan Skunk esrara kıyasla daha zararlı bir madde olarak piyasada var olmaktadır.

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