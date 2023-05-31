Adıyaman'da büyük operasyon: Onlarca kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Adıyaman'da 108 kilo 850 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman - Gölbaşı kara yolu polis kontrol noktasında durumundan şüphelendikleri tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada, 108 kilo 850 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.A. emniyete götürüldü.

SKUNK NEDİR?

Uyuşturucu türleri arasında yer alan Skunk oldukça kuvvetli bir maddedir. Türkçe'deki tam karşılığı olarak kokarca kelimesi olan Skunk esrara kıyasla daha zararlı bir madde olarak piyasada var olmaktadır.