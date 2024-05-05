Adıyaman'da çatı yangını

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 26105 Sokak'ta bulunan Kemal Bozat’a ait 2 katlı evin çatısında yangın çıktı. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangını anlayan ev sahipleri yangına müdahale ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olayın olduğu yere itfaiye, sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Kısa zamanda gelen itfaiye personelleri alevlere müdahale etti, ev sahibi Kemal Bozat ile eşi Şengül Bozat, dumandan kötü bir şekilde etkilendi. Bozat çiftine müdahale olay yerinde bulunan sağlık personelleri tarafından yapıldı. Bozat çifti daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yangın söndürüldü.

Konuyla ilgili inceleme sürüyor.