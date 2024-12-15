Adıyaman'da feci kaza! Şarampole devrilen hafriyat kamyonunun şoförü hayatını kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde İndere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Elbeyli Üngör'ün knotrolünü yitirdiği hafriyat kamyonu, şarampole yuvarlandı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ilk müdahale sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Elbeyli Üngör, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Elbeyli Üngör'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konulurken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.