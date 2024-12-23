Adıyaman'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Adıyaman'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kamyonetin şarampole yuvalanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kamyonetin şarampole yuvalanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Karayolu Çatalağaç Köyü Durak mezrasında Uğur Can Polat idaresindeki 35 KF 9661 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Uğur Can Polat ile birlikte araçta bulunan Hişar Karadağoğlu ve Oktay Özdemiroğlu yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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