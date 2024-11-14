Adıyaman’da kayıp şahıs su altında aranıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adıyaman’da kayıp şahıs su altında aranıyor

Adıyaman’da 6 Kasımdan beri haber alınamayan M. Gazi Çiğdem’i arama çalışmalarına devam ediyor. Aramalara 4 ilden katılan ekipler şahsın suya düşme ihtimalini değerlendirerek arama köprünün altına yoğunlaştırdı.

5 Kasım tarihinde Bursa'dan memleketi Adıyaman'a gelen ve 6 Kasım'ın akşamı itibariyle haber alınamayan Mahmut Gazi Çiğdem'i arama çalışmaları cep telefonu sinyalinin en son alındığı Nissibi Köprüsü'nün bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı.

Adıyaman’da kayıp şahıs su altında aranıyor

Adıyaman Diyarbakır karayolu Fırat Nehri üzerine kurulan Nissibi Köprüsü'nün bulunduğu bölgeye otobüsle gelen ve en son burada görülen kayıp şahsın suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine ekipler arama çalışmalarını su altında yoğunlaştırdı.

Adıyaman’da kayıp şahıs su altında aranıyor

Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya ve Diyarbakır illerinden Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Polis Su Altı Dalgıç ekipleri tarafından arama çalışmaları sürdürülüyor. Polis dalgıç ekipleri su altına dalarak arama yaparken, jandarma ekipleri ise ROV cihazıyla su altında arama sürdürülüyor. Kayıp şahsın yakınları ise arama yapan ekiplerden gelecek mutlu bir haberi ümit ediyor.

Adıyaman’da kayıp şahıs su altında aranıyor

Adıyaman’da kayıp şahıs su altında aranıyor

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