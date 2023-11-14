Adıyaman’da kaza: 1 ölü 3 yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

KAYNAK: İHA
Adıyaman’da kaza: 1 ölü 3 yaralı

Kaza, Adıyaman- Kahta Karayolu Kömür Beldesi yol Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Y., idaresindeki 06 RRZ 59 plakalı otomobil ile Mehmet Ç., idaresindeki 02 ABC 542 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. kazada sürücülerden Mehmet Y., Mehmet Ç., ile araçlarda bulunan Ramazan Ç., ile Abuzer Ulu (61) yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, jandarma ekibi, AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin yaptığı ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Abuzer Ulu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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