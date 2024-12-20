Adıyaman'da keçi sürüsü kurtların saldırısına uğradı

Kaynak: İHA
Adıyaman'da keçi sürüsü kurtların saldırısına uğradı

Adıyaman'da otlatılmaya çıkarılan küçükbaş hayvan sürüsüne kurtlar saldırdı. Kurtların saldırdığı olayda 2 keçi telef oldu.

Adıyaman'da otlatılmaya çıkarılan küçükbaş hayvan sürüsüne kurtları saldırması sonucu 2 keçi telef oldu.

Adıyaman merkeze bağlı Yaylakonak Beldesi'nin dağlık bölgesinde otlatılmaya çıkarılan Hasan E'ye ait 61 adet küçükbaş hayvanın bulunduğu sürüye kurtlar saldırdı. Sürüye saldıran 5 kurt 2 keçiyi yakalayarak parçaladı. Çobanın müdahaleleri sonucunda 59 küçükbaş hayvan son anda kurtarıldı. Telef olan 2 keçi kurtlar tarafından yenildi. Çoban, hem kendi canını hem de hayvanlarının canını son anda kurtardığını ve yaşanan saldırı sonrası hayvanlarını hızlı bir şekilde dağdan aşağıya indirdiğini dile getirdi.

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