Adıyaman'da milyonluk malzemeler çalan şahıs tutuklandı

Olay, Adıyaman'ın merkez Örenli bölgesindeki bir inşaat alanında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin A. isimli şahıs, inşaat alanındaki depoya girerek 1,5 milyon TL değerindeki su motorlarını çaldı. İhbar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan araştırmalar sonucunda çalınan malzemelerin Fatih Mahallesi'nde bir metruk bina içerisinde bulunduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren Hüseyin A.'yı da titiz bir çalışma ile yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan malzemeler, ilgili firmaya geri teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin A., Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Hüseyin A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hüseyin A.'nın daha önce yaklaşık 42 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.