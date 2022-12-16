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Olay yerinde bırakılan dorse kazaya neden oldu

Adıyaman’da seyir halinde olan minibüs, yol kenarında bırakılan tır dorsesine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 14:07
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Adıyaman’da minibüs, yol kenarında bırakılan tır dorsesine çarptı

Olay yerinde bırakılan dorse kazaya neden oldu
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Adıyaman’da, yol kenarında alev alan ve daha sonra olay yerinde bırakılan tır dorsesi, kazaya neden oldu. Tır dorsenine çarparak hurdaya dönen minibüsteki 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman - Gölbaşı karayolu Şambayat mevkiinde alev alan ve daha sonra itfaiye ekiplerince söndürülen Halil İbrahim G.'ye ait 66 SB 860 plakalı tırın dorsesi yol kenarına bırakıldı. Gündüz saatlerinde yaşanılan olay sonrasında iddialara göre olay yerinde herhangi bir önlem alınmadı. Gece geç saatlerde 02 ACG 621 plakalı Ford marka minibüsüyle seyir halinde olan Hayretin Çurak, yol kenarına bırakılan tır dorsesine arkadan çarptı. Meydana gelen kazada minibüs hurda yığınına döndü. Kazada sürücü Hayrettin Çurak yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Çurak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


(Kaynak: İHA)

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