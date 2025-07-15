Adıyaman’da orman yangını panik yarattı!

Kaynak: İHA
Adıyaman’da orman yangını panik yarattı!

Adıyaman'da, ormanlık alanda çıkan yangın kokuttu. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek yangına müdahale ediliyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Akçalı Köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda bugün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alanda hızla büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Adıyaman Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Söndürme çalışmalarına itfaiyenin yanı sıra köy halkı da destek veriyor.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, bölgedeki sıcak hava ve kuruyan otların yangının yayılmasını kolaylaştırdığı belirtiliyor. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için ekipler tedbirlerini artırırken, söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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