Adıyaman'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi göl kuzu mezarlığı mevkiinde trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametine gelen Miss Ortasöz idaresindeki 46 P 5525 plakalı tır, karşı istikametten gelen Mehmet Mustafa Öner idaresindeki 02 ADU 578 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kaza yerine sağlık ekibi, polis ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekipler, otomobil sürücüsü Mehmet Mustafa Öner'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Öner'in cenazesi ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı. Cenaze, Gölbaşı Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, kazaya dair soruşturma devam ediyor.