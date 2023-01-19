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Polis kaçırılan çocuğu kameradan buldu

Adıyaman’da kaçırılan 4 yaşındaki çocuğu bulmak için polis ekipleri, 12 saat boyunca güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Anbean takip edilen görüntüler sayesinde 24 saat geçmeden çocuk bulundu.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 11:55
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Adıyaman'da polis kaçırılan çocuğu kameradan buldu

Polis kaçırılan çocuğu kameradan buldu
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İHA'nın haberine göre, Adıyaman’dan kaçırılan ve 110 kilometre uzaklıktaki Şanlıurfa’da bulunan 4 yaşındaki Suriye uyruklu H.U. için polis ekipleri seferber oldu. Kaçırılma ihbarını aldıktan sonra Adıyaman ve Şanlıurfa’daki onlarca iş yerine ait güvenlik kamerası görüntüleri, KGYS ve radar görüntüleri incelendi. 

Çocuğun kaçırıldığı Barbaros Hayrettin Mahallesi’nden Adıyaman-Gölbaşı karayolu Özelevler mevkiine kadar yaya olarak ilerleyen yüzde 60 engelli S.A. isimli zanlı ve çocuğun geçtiği güzergahtaki kameralar tek tek incelenerek adım adım takip edildi. Polis ve jandarma ekipleri şahısların geçtiği yerlerde arazi arama ve taraması yaptı.

Özelevler yakınlarından otostop ile Şanlıurfa’ya gittiği tespit edilen S.A. ve 4 yaşındaki H.U.’nun bulunması için özel ekip oluşturuldu. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ile yapılan müşterek çalışmalar neticesinde 24 saat geçmeden Balıklıgöl'de zanlı çocuk ile birlikte yakalandı. Çocuğun sağlık kontrolünde herhangi bir darp veya istismar izine rastlanmaması rahat bir nefes aldırdı.

Çocuklarına Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesinde kavuşan Ahmet Usu ve Lemia Şeyho, mutluluk gözyaşları sonrasında polis ekiplerine teşekkür etti.

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Misafir
19.01.2023 12:13
Dün bu haberi okuduğumda gece geç saatlere kadar uyuyamamıştım. şuan o kadar mutluyum ki. günün en güzel haberi. teşekkürler  
 
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