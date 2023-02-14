Mikrofonu kaptı sonuna kadar bırakmadı her şeyi anlattı. Adıyaman'da sağlık çalışanı HaberTürk canlı yayınına girdi

Deprem felaketinin yaşandığı kentlerden Adıyaman’da Habertürk TV canlı yayını sırasında ekrana giren bir sağlık çalışanı, 6 Şubat’tan bu yana yaşananları tüm çıplaklığıyla anlattı.

Adıyaman’ın üç gün boyunca kaderine terk edildiğini ve yalnız bırakıldığını söyleyen sağlık çalışanı, yolda yürürken enkaz altındaki insanların sesini duyduklarını ancak hiçbir şey yapamadıkları için kulaklarını kapattıklarını söyledi.

Sağlık çalışanı, insanların yardım gelmemesi nedeniyle soğuktan ve açlıktan öldüklerini belirterek, “Gelsin Cumhurbaşkanı buraya gelsin bakalım, yüzü yetiyor mu?” dedi.

"TÜM ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN KANI VAR"

“Bu kolonların altında, bu çimentoların altında hepimizin kanı var. Tüm Türkiye’nin kanı var. Tüm üst düzey yöneticilerin, hepsinin kanı var. Hani nerede kriz yönetimi? Hepsi öldü, çocukların hepsi ölü. Uyan artık Türkiye uyan!” diyen sağlık çalışanı, şu ifadeleri kullandı:

"ADIYAMAN’DA BİR TANE VEKİL YOK"

“Ben Adıyaman'da özel bir hastanede sağlık çalışanıyım. Şu an hastanemiz tahliye oldu. Adıyaman'ı üç gün boyunca kaderine terk ettiler. Herkesin biz yolda yürürken sesini duyduk, 'İmdat yardım edin' diye. Kulaklarımızı kapattık çünkü kimse buraya gelmedi. Üç gün sonra geldiler. İnsanlar burada soğuktan dondular, soğuktan öldüler, açlıktan öldüler. Enkazın altında 3 gün boyunca soğuktan dondular. Ne yapalım biz?

Gelsin Cumhurbaşkanı buraya gelsin bakalım, yüzü yetiyor mu? Gelsin gelin. Ya gelin ya, Adıyaman'da bir tane vekil yok, bir tane insan yok, bir tane üst düzey yönetici yok. Bu acı sadece bizim acımız galiba, sahipsiz bıraktınız Adıyaman'ı. Hepimizi sahipsiz bıraktınız. Bu kolonların altında, bu çimentoların altında hepimizin kanı var. Tüm Türkiye’nin kanı var. Tüm üst düzey yöneticilerin, hepsinin kanı var. Hani nerede kriz yönetimi? Hepsi öldü, çocukların hepsi ölü. Uyan artık Türkiye uyan!”

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