Adıyaman'da suya giren 8 yaşındaki çocuk boğuldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 8 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği Kahta Çayı’nda akıntıya kapılarak boğuldu.

KAYNAK: İHA
Adıyaman'da suya giren 8 yaşındaki çocuk boğuldu

Olay, Cendere Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Ailesiyle birlikte Cendere Köprüsü’ne piknik yapmaya giden 8 yaşındaki Onur Narci, serinlemek için Kahta Çayı'na girdi.

aw022219-02.jpg Kısa bir süre içinde gözden kaybolan Onur Narci, çevredekilerin yardımıyla hemen suyun dışına çıkarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

aw022219-03.jpgNarci, yaklaşık yarım saat süren kalp masajından sonra sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Talihsiz çocuk, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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