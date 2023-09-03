Adıyaman'da suya giren 8 yaşındaki çocuk boğuldu

Olay, Cendere Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Ailesiyle birlikte Cendere Köprüsü’ne piknik yapmaya giden 8 yaşındaki Onur Narci, serinlemek için Kahta Çayı'na girdi.

Kısa bir süre içinde gözden kaybolan Onur Narci, çevredekilerin yardımıyla hemen suyun dışına çıkarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Narci, yaklaşık yarım saat süren kalp masajından sonra sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Talihsiz çocuk, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

