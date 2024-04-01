Adıyaman'da uyuşturucuya farkındalık yürüyüşü yapıldı

Kahta ilçesinden Adıyaman merkeze kadar yapılan 35 kilometrelik yürüyüşte uyuşturucu ile mücadele için pankartlar açıldı. Yürüyüş bittiğinde Adıyaman merkezde basına açıklama yapıldı.

UMFED Genel Başkan Yardımcısı Cihat Arutay, uyuşturucuyla mücadelenin devamlılık arz eden uzun bir maraton olduğuna işaret ederek, bağımlılıkla mücadelede tüm kurum ve kuruluşların işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

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Arutay, “Uyuşturucu illetinin toplumun ortak yarası olduğuna vurgu yaparak, bu toplumsal hastalıktan korunmanın yegane yolunun bireylerin söz konusu bu illetten uzak tutulması gerekmektedir. Bu konuda bir toplumsal bilincin oluşması için ortak çalışma yapılmalıdır.” ifadelerini kullandı.