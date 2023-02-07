Adıyaman yardım bekliyor. İş makinesi var operatör yok

Meydana gelen iki büyük depremin ardından Adıyaman'da vatandaşlar hayatta kalma mücadelesi veriyor.

İŞ MAKİNESİ VAR OPERATÖR YOK

Adıyaman'daki felaket bölgesinden gazetemize ulaşan vatandaşlar şehrin kaderine terk edildiğini belirterek yardım istedi. Adıyaman merkezde profesyonel ekiplerin bulunmadığı, gönüllülerden oluşan ekiplerin ise iş makineleri olmadan yıkılan binalara müdahale edemediklerini söyledi.

Annesinin Adıyaman Merkez'de göçük altında olduğunu belirten başka bir vatandaş, "Dün bir iş makinesi gönderildi, ancak onu da kullanacak operatör culunamadığı için hiç bir işe yaramadı." dedi.

Adıyamın'a bağlı Yavuzselim mahallesi'ne de henüz yardımların ulaşmadığını belirten bir depremzede ise "Göçüş altından insan sesleri geliyor. Enkaz altında kalan 7-8 yaşların yeğenlerim ve 30 yaşında anneleri var. seslerini duyuyoruz hiçbir şey yapamıyoruz dedi.

Gazetemize gelen başka bir telefonda ise Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Yarpuzlu Köyü'nde de yardım beklendiğini söyledi.

ADIYAMAN'DA YARDIM BEKLEYEN VATANDAŞLAR

Adıyaman'da yardım bekleyen vatandaşların bilgileri şöyle:

-Adıyaman Merkez'de eski otogar karşısındaki binada Fatma Zehra Güner bulvara bakan cephede göçük altında. (Mehmet Akif Ersoy mahallesi 503.sokak no:1 Büyükaslan Apartmanı 8. kat.)



(Fatma Zehra Güner'in kızının paylaşımı)

-Adıyaman Sincik İlçesi Yarpuzlu Köyü'de yardım bekleniyor.

-Gölbaşı ilçesi Yukarınasırlı köyünün girişinde bulunan göçükte Ahmet Yılmaz adlı vatandaş yardım bekliyor. Aynı göçük altında çocukların da olduğu belirtildi. Ayrıca köyün bebek bezi, yiyecek, kıyafet ihtiyacı da var.

-Adıyamın Yavuzselim mahallesinde göçük altından insan sesleri geldiği belirtildi. Enkaz altında kalan vatandaşların yakınları, 7-8 yaşların çocukların anneleri ile birlikte göçük altında olduğunu ve hala seslerinin geldiğini söyledi.(Adıyamın Yavuzselim mahallesi Arzumkent caddesi miraç sitesi. )

-Elif Nur Onuk, Abdülbaki Onuk, Eda Onuk, Emir Onuk ve Zeynep Onuk'un Adıyaman merkezde enkaz altında yardım beklediği ve seslerinin dışarıdan duyulduğu ifade edildi. (Turgut Reis Mahallesi, Eski Valilik Sokağı, Gürsoy Apartmanı, Adıyaman/ Merkez)