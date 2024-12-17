Adıyaman'da yollar buz pistine döndü: 10 araç mahsur kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adıyaman'da yollar buz pistine döndü: 10 araç mahsur kaldı

Adıyaman'da, yoğun kar yağışlarının ardından yollar buz pistine döndü. 14 kişinin bulunduğu 10 araç mahsur kaldı. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldılar.

Adıyaman-Çelikhan karayolu Recep mevkide yağışlardan sonra buz pistine dönen yollarda yaklaşık 10 araç mahsur kaldı. Araçlarıyla ilerleyemeyen ve araç içerisinde mahsur kalan vatandaşlar için AFAD ekipleri ile jandarma ekipleri harekete geçti.

Bölgeye gelen ekipler, 14 vatandaşın içerisinde mahsur kaldığı araçları tek tek bulunduğu yerden çıkarttı. Mahsur kalan araçlar kurtarılırken ekipler aynı zamanda mahsur kalan vatandaşlara da yiyecek ve içecek ikramlarında bulundu.

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Vatandaşların kurtarılması sonrası yolda temizleme çalışması da yapıldı.

Adıyaman'da yollar buz pistine döndü: 10 araç mahsur kaldı

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