Adıyaman’daki enkazdan 27 yaşındaki Gizem Nur Özkan sağ çıkarıldı

DHA'da yer alan habere göre; Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da enkazdan insanlar çıkarılmaya çalışılıyor.
Yaşamkent Sitesi'nde yıkılan binadan 27 yaşındaki Gizem Nur Özkan Siirt Belediyesi zabıta ekipleri ve Kömür İşletmeleri ekiplerinin çalışmasıyla sağ olarak çıkarıldı.
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