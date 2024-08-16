Adli Tıp Kurumu Müdürü'nün şüpheli ölümü. Evinde başından vurulmuş halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 13. Cadde üzerinde ikamet eden Adli Tıp Kurumu Sakarya Şube Müdürü Erkut Bulut, eşi tarafından evinde silahla vurulmuş bir halde bulundu.

EVİNDE SİLAHLA VURULMUŞ BİR HALDE BULUNDU. HAYATINI KAYBETTİ

Eşinin söz konusu olan durumu haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yapılan incelemelerde Bulut'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında Bulut'un cansız bedeni hastane morguna götürüldü.

İNTİHAR ŞÜPHESİ VAR

Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Polis ekipleri intihar şüphesi üzerinde durduğunu belirtti.