Adli Tıp Kurumu Müdürü'nün şüpheli ölümü. Evinde başından vurulmuş halde bulundu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Adli Tıp Kurumu Müdürü'nün şüpheli ölümü. Evinde başından vurulmuş halde bulundu

Sakarya'da Adli Tıp Kurumu Şube Müdürü Erkut Bulut, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Edinilen bilgiye göre, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 13. Cadde üzerinde ikamet eden Adli Tıp Kurumu Sakarya Şube Müdürü Erkut Bulut, eşi tarafından evinde silahla vurulmuş bir halde bulundu.

EVİNDE SİLAHLA VURULMUŞ BİR HALDE BULUNDU. HAYATINI KAYBETTİ

Eşinin söz konusu olan durumu haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yapılan incelemelerde Bulut'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında Bulut'un cansız bedeni hastane morguna götürüldü.

İNTİHAR ŞÜPHESİ VAR

Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Polis ekipleri intihar şüphesi üzerinde durduğunu belirtti.

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