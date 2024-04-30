Adliyede ortalık karıştı! Polis biber gazı ile müdahale etti: 1 yaralı

Kaynak: DHA
Adliyede ortalık karıştı! Polis biber gazı ile müdahale etti: 1 yaralı
Diyarbakır Adliyesi’nde bir duruşma için toplanan taraflar arasında çıkan kavgada bir kişinin yaralandı. Polis kavgayı ayırmak için biber gazı kullandı.

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki adliye binasında gerçekleşti. Henüz isimleri belirlenemeyen taraflar, bir dava sebebiyle adliyeye geldiklerinde koridorda karşılaştılar. Kısa sürede tartışma, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu bir kavgaya dönüştü. Taraflar, adliye dışına taşan kavgalarını sürdürdüler ve bu sırada bazı bireyler, araya girmeye çalışan polis memurlarına da saldırdılar. Duruma müdahale eden polis ekipleri, biber gazı kullanarak kavgayı durdurdu. Çıkan arbedede yaralanan bir kişi, olay yerine çağrılan ambulansla tedavi altına alındı. Polis, adliye içinde ve dışında güvenlik önlemlerini artırarak, yeni bir olayın önüne geçmeye çalıştı.

Çevik kuvvet ekipleri, adliye önünde güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

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