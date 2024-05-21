Adliyedeki makam tuvaleti krizinin ardından kilit kararı

Kaynak: Haber Merkezi
Adliyedeki makam tuvaleti krizinin ardından kilit kararı
Kaş Adliyesi’nde yaşanan olayda, Başsavcı bir avukatı polis eşliğinde tuvaletten çıkarttırmıştı. Olayın ardından, avukatların kullandığı tuvaletin kilidi değiştirildi.

Kaş Adliyesi’nde yaşanan makam tuvaleti krizi, farklı bir boyuta dönüştü. Başsavcı Gökhan Feyzoğlu ve avukat Hakan Tüzen arasında, ‘tuvalet’ tartışması çıkmış, başsavcı “Burası personel tuvaleti” diyerek avukatın tuvaleti kullanmasını istememişti. Bu durum, Başsavcı ve avukat arasında tartışmaya yol açmış ve Başsavcı, koruma polisi ile avukat Tüzen’i tuvaletten çıkartmış ve olay hakkında tutanak tutturmuştu

ekran-goruntusu-2024-05-21-140449.pngOlayın ardından ise avukatları yıllardır kullandığı tuvaletin kilidi değiştirildi. Dün Kaş Adliyesi'ne gelen avukatlar, anahtarlarıyla tuvaleti açamadı ve olayı Antalya Barosu aracılığıyla Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) taşıdı. TBB yönetimi ise, sorunun çözümü için görüşmeler başlattı.

1715802116369-g-nom-69-z-wk-aem-bv.jpegAntalya Barosu Başkanı Hüseyin Geçilmez, yaşanan hadisenin basit bir tuvalet meselesi olmadığını vurgularken, “Başsavcının avukatlarla arasındaki ego mücadelesidir. Bizi adliyenin dışında görmek istemesinin bir sonucudur. Bu tuvaleti yıllardır avukatlar ve adliye personeli birlikte kullanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Olayda, başsavcının tuvalet yalnızca personele aitmiş gibi bir algı yarattığını ifade eden Geçilmez, “Güvenlik kamerası görüntülerinde de avukat arkadaşımızın zorla dışarı çıkartıldığı açıkça görülmektedir" ifadesini kaydetti.

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