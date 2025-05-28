Adliyeyi ringe çevirdiler!

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 2'si tutuklu 5 kişinin yargılandığı yağma davasının ilk duruşması yapıldı.

Mahkeme tutuklu yargılanan T.K. ile N.C.A.'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Duruşma çıkışı adliye girişinin önünde taraflar arasındaki sözlü sataşma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya anında müdahale eden adliye polisi, adliyede görevli özel güvenlik görevlileri ve çevik kuvvet polisi olayları büyümeden önledi.

Olayla ilgili 1'i kadın 3 kişi yakalanarak adliye polis noktasına götürülüp idari para cezası uygulandı. Taraflar kavga dolayısıyla birbirlerinden şikayetçi olmadı.