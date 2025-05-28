Adliyeyi ringe çevirdiler!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adliyeyi ringe çevirdiler!

Samsun Adliyesinde duruşma çıkışı taraflar arasında kavga çıktı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 2'si tutuklu 5 kişinin yargılandığı yağma davasının ilk duruşması yapıldı.

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Mahkeme tutuklu yargılanan T.K. ile N.C.A.'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Duruşma çıkışı adliye girişinin önünde taraflar arasındaki sözlü sataşma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya anında müdahale eden adliye polisi, adliyede görevli özel güvenlik görevlileri ve çevik kuvvet polisi olayları büyümeden önledi.

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Olayla ilgili 1'i kadın 3 kişi yakalanarak adliye polis noktasına götürülüp idari para cezası uygulandı. Taraflar kavga dolayısıyla birbirlerinden şikayetçi olmadı.

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