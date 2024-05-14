Adnan Aybaba kafayı yedi

Türk futbolunda art arda yaşanan skandallar kulüpleri ve taraftarları çıldırttı.

Federasyonun bu sezon verdiği kararlara tepkiler çığ gibi büyürken gazeteci Adnan Aybaba’nın kameralar önündeki protestosu yeniden gündem oldu.

Lider Haber’de yayınlanan Telegol programında yorumculuk yapan gazeteci Adnan Aybaba’dan herkesi şaşırtan bir hamle geldi.

Yapılanların herkese kafayı yedirttiğini söyleyen Adnan Aybaba önündeki bardakta dolu olan suyu kafasından aşağı boşalttı.

Adnan Aybaba’nın bu hareketi stüdyoda ölüm sessizliği yaratırken moderatör Serhat Ulueren daha sonrasında “Adnan Aybaba beni de şoka uğrattın” dedi.

Adnan Aybaba’nın görüntüleri sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlanırken izleyen kullanıcılar hak vermek yerine kahkaha attı.