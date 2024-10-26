Adnan Oktar’ın dudak uçuklatan dev mal varlığının akıbeti belli oldu

Organize suç örgütünün lideri Adnan Oktar’a yürütülen davada, mahkeme kararı ile yaklaşık 2 milyar liralık servet devletin kasasına geçti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında temyiz incelemesini temmuz ayında bitirmişti. Adnan Oktar'a, suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar ve cinsel saldırı, eğitim öğretim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından verilen toplam 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezası onaylanmıştı.

DEVLETİN KASASINA GEÇTİ

T24’ün haberine göre, Adnan Oktar organize suç örgütünün kullanımında olan 61 lüks otomobil ve 17 villa Hazine'ye geçen mallar arasında bulunuyordu. En az 2 milyar lira olduğu düşünülen mal varlığı mahkeme kararıyla devletin kasasına geçtiği açıklandı.

MASAK RAPORUNDA 1 MİLYAR DOLARA ULAŞTIĞINI TESPİT EDİLMİŞTİ

MASAK'ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) hazırladığı rapora göre, Oktar'ın toplam servetinin 200 milyon dolar olduğu iddia edilmişti. Ancak mali polis tarafından yapılan incelemelerde, örgütün kontrol ettiği banka hesapları, tapu kayıtları ve çeşitli iş yerlerinin toplam değerinin yaklaşık 1 milyar dolara ulaştığını belirledi. Bu veriler, örgütün finansal yapısının kapsamını gözler önüne sererken, Oktar'ın mahkemede belirttiği gelirle bu servet arasındaki çelişki de soruşturma açısından dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.