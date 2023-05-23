Adriana Lima merdivenlerde aşka geldi

Adriana Lima, sevgilisi Andre Lemmers ile birlikte bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katıldı. Bir ara romantik anlar yaşayan Lima ile Lemmers, merdivenlerde birbirlerini öpücüklere boğdu

Adriana Lima merdivenlerde aşka geldi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Brezilyalı model Adriana Lima, 2021'de yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açmış, 2022'nin eylül ayında da oğlu Cyan Lima Lemmers'ı kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Lemmers ile mutlu birlikteliği süren ünlü model, bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali'nde sevgilisiyle birlikte boy gösterdi.

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CANNES'TA AŞKA GELDİ

Cannes Film Festivali için siyah ve sarı renklerinin hakim olduğu bir elbise giymeyi tercih eden Adriana Lima, bir ara aşka geldi.

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Üç çocuk annesi Adriana Lima, etkinlikte sevgilisi Andre Lemmers ile merdivenlerde birbirlerini öpücüklere boğdu.

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Adriana Lima ile Andre Lemmers'ın aşk dolu o anları objektiflere böyle yansıdı.

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