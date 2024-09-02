Af geliyor mu? Milli Eğitim Bakanı’ndan devamsızlık açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda eğitim gündemi ve yeni müfredat hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

DEVAMSIZLIK AFFI OLACAK MI?

Bakan Tekin, okul yöneticilerinin öğrenci kayıt ücreti talep etme yetkisi olmadığını belirtti. Devamsızlık konusunda öğrencileri uyaran Tekin, "Af beklentisiyle devamsızlık yapan öğrenciler var, ancak devamsızlık ve sınıf tekrarıyla ilgili bir af gündemimizde bulunmuyor" dedi.

SINIF ANNESİ UYGULAMASINA İZİN YOK

Sınıf annesi uygulamasının neden olduğu olumsuzluklara dikkat çeken Tekin, bu uygulamaya izin verilmeyeceğini vurguladı.

YENİ MÜFREDAT VE EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Tekin, yeni müfredata kademeli geçiş sürecini ve müfredat yükünün hafifletilmesini açıkladı: "Yeni müfredatla birlikte çocuklarımızın üzerindeki yükü yüzde 35 oranında hafifleteceğiz."

OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETMEN SEÇİM YETKİSİ YOK

Okul müdürlerinin öğretmen seçiminde yetkisi bulunmadığını belirten Tekin, merkezi yerleştirme sisteminin bu yıl devreye gireceğini ifade etti.

KAYIT ÜCRETİ TALEBİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Bakan Tekin, kayıt ücreti talebinin söz konusu olmadığını ve yerleştirme sürecinin yazılım tabanlı parametrelerle yapıldığını belirtti.

ÖZEL OKULLARA DENETİM VE KİTAP DAĞITIMI

Özel okulların denetlenmesi gerektiğini ve fahiş fiyat politikası belirleyenlere yaptırım uygulandığını açıklayan Tekin, Talim Terbiye Kurulu onaylı kitapların okutulacağını ve ek ders kitaplarına ihtiyaç olmadığını belirtti. Ders kitaplarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanacağını ve EBA üzerinden yardımcı materyallerin sunulacağını vurguladı.