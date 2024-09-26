Afacan Yağmur ölümle pençeleşiyor

Kaynak: DHA
Afacan Yağmur ölümle pençeleşiyor

Sarıyer'de, 5 katlı binanın 3'üncü katında bulunan evde oyun oynadığı sırada açık olan pencereden sarkan 3 yaşındaki çocuk beton zemine düştü. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan Yağmur Asel S.'nin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Ayazağa Mahallesi'nde 5 katlı binanın 3'üncü katından annesiyle birlikte dedesinin evinde bulunan 3 yaşındaki Yağmur Asel S., annesi ve anneannesinin mutfakta yemek hazırladığı sırada, salonda oyun oynamaya başladı.

Bu sırada açık olan pencereden aşağı bakmak için sarkan Yağmur Asel S., dengesini kaybederek aşağı düştü. Mutfakta yemek yaptığı sırada sokaktan gelen bağırma seslerini duyarak dışarı çıkan anne Elif S., kendi çocuğunun pencereden düştüğünü görünce sinir krizi geçirdi.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri üçüncü kattan beton zemine düşerek ağır yaralanan Yağmur Asel S.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 3 yaşındaki Yağmur Asel S.'nin tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.

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Yağmur Asel S.'nin dedesi Celal Salman olayla ilgili olarak, “Şu anda cihaza bağlı, tahminime göre iki güne kadar çocuk kendine gelir. Pencere açıktı, evin karşısında park var, çocuk aşağı bakınca dengesini kaybedip aşağı düşüyor. Ben alışverişe çıkmıştım, anneannesi ile annesi evdeler, onlar da sofra hazırlıkları yapıyorlar. Çocuk da o sırada açık camdan bakmak isterken aşağı düşmüş" şeklinde konuştu.

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