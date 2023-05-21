AFAD acil durumda devreye cemaatleri alıyor. Depremzedelere günlerce yardım edemedi

AFAD tarafından 2022 yılında akredite edilen ve acil durumlarda alanda çalışmalarına olanak sağlanan kuruluşlar belli oldu. Akredite edilen kuruluşların listesi, cemaat ve tarikatlara açılan alanın büyüklüğünü ortaya koydu. Cemaatlere yakınlığıyla bilinen çok sayıda dernek, akredite edilen kuruluşlar arasında yer aldı.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, 2022 yılında AFAD, 75 kuruluşu afet ve acil durumlarda sahaya inebilmeleri amacıyla akredite etti. Akredite edilen kuruluşların arama-kurtarma, beslenme, psikososyal destek, depo yönetimi ve bağış konularında çalışabileceği bildirildi.

CEMAATLER DE AKREDİTE

Akredite kuruluşlar arasında cemaat ve tarikatlara yakınlığıyla bilinen çok sayıda kuruluşun olması dikkati çekti. AKP’li belediyeler ile imzaladığı iş birliği anlaşmaları ve Nur Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Hayrat İnsani Yardım Derneği’nin İstanbul, Konya, Denizli, Bitlis ve Urfa şubelerinin AFAD tarafından akredite edildiği belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Türkiye Diyanet Vakfı da afet ve acil durumlarda faaliyet yürütmesi için AFAD tarafından akredite edilen kuruluşlar listesine ismini yazdırdı.

İsmi usulsüzlük iddiaları ile anılan Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de hem beslenme hem de depo yönetimi konusunda yetkilendirildi. İsmailağa Cemaati’ne bağlı İsmailağa Derneği Aşevi ekibinin de afet bölgelerinde faaliyet yürütmek için AFAD’dan onay aldığı öğrenildi.

PERSONEL SORUNU

AFAD’ın faaliyet raporlarına göre, 2021 yılında bin 796 olan arama ve kurtarma teknisyeni sayısı, 2022 yılında 92 azalarak bin 704’e geriledi. 2022 yılı sonu itibarıyla arama ve kurtarma teknisyeni kadrosundaki boş kadro sayısı ise 446 ile ifade edildi. AFAD'ın arama ve kurtarma teknisyeni kadrosunda yıllar itibarıyla yaşanan erime, kurumun raporunda bulunan, “Zayıflıklar” bölümüne de yansıdı. Personel sayısının artırılması ve “Yetki ve görevler açısından koordinasyon kurumu olarak kurulmuşken giderek icracı bir yapıya dönüşmenin çalışan personel sayısı ve mevzuat gibi unsurlarla desteklenememesi” zayıflıklar arasında sıralandı.

BÜTÇEDE AZALMA

AFAD’ın bütçesinde 2023 yılında 2022 yılına oranla yüzde 33,6’lık bir azalma yaşandı. AFAD’a 2024 ve 2025 yıllarında ise sırasıyla 8 milyar 908 milyon 528 bin TL ve 10 milyar 98 milyon 937 bin TL bütçe öngörüldü. AFAD’ın bütçesinin 12,1 milyar TL’den 8 milyar TL’ye düşürülerek yüzde 33,6 oranında azaltıldığı 2022-2023 döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi ise yüzde 56,6 artırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 35 milyar 910 milyon 653 bin TL bütçe ile başladığı 2023 yılının ilk ayında 4 milyar 41 milyon 868 bin TL harcadı. 2023 yılı bütçesi 8 milyar 75 milyon 405 bin TL olan AFAD’ın aynı dönemdeki harcaması ise 233 milyon 837 bin TL’de kaldı.