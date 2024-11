AFAD afet bilinci eğitimi verdi

Şehzadeler Belediyesi, AFAD iş birliğiyle düzenlediği Afete Hazırlık Günü etkinliği kapsamında belediye personeline afet bilinci eğitimi sağladı. Eğitimde, afet öncesi, afet anı ve sonrası yapılması gereken hazırlıklar detaylarıyla anlatıldı.

Şehzadeler Belediyesi, toplumda afet bilincini artırmak ve olabilecek afetlere hazırlıklı olmak amacıyla, AFAD Manisa İl Müdürlüğü ile birlikte Afete Hazırlık Günü eğitimi düzenledi. Eğitim kapsamında belediye personeline, afetlere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmaları için önemli bilgiler verildi. AFAD İl Gönüllü Koordinatörü Meral Öztop ve Arama Kurtarma Teknisyeni Ali Kılıç, afet öncesi, anı ve sonrası yapılması gereken hazırlıklar konusunda detaylı sunumlar yaptı.

AFAD İl Gönüllü Koordinatörü Meral Öztop, afet öncesi hazırlıkların yalnızca kurumları değil, aileleri ve bireyleri de kapsaması gerektiğini vurguladı. Afet bilincinin toplumun her kesiminde yerleşmesi gerektiğine dikkat çeken Öztop, "Her birey, evde ve işyerinde afet anında nasıl davranması gerektiğini bilmeli. Bu bilinci aşılamak, afet anında hayati önem taşıyor," dedi. Öztop ayrıca, ailelerin afet planı yapmasının önemine değindi ve her türlü afet senaryosuna hazırlıklı olmanın yaşam kurtarabileceğini belirtti.

Eğitim kapsamında, belediye personeli afet esnasında kullanılacak ekipmanlar, ilk yardım malzemeleri ve güvenlik önlemleri konusunda da bilgilendirildi. Özellikle olabilecek depremler, yangınlar, heyelan ve sel gibi durumlarda doğru hareket tarzının nasıl olması gerektiği ayrıntılı bir şekilde aktarıldı. Eğitim sonunda personellerin soruları yanıtlanarak katılımcılar, afet bilincini daha da pekiştirdiler. Program sonunda eğitime katılan personellere katılım belgesi verildi.