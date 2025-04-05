Gol makinesi Alman devinden ayrılıyor. 32 kupa kazandı

Bayern Münih’in efsane ismi Thomas Müller, 25 yıllık kariyerini noktalıyor. Sezon sonunda sözleşmesi biten gol makinesi, 32 kupa zaferiyle kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Alman futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden Thomas Müller, Bayern Münih ile geçirdiği çeyrek asırlık macerayı bu yaz sonlandırıyor. 2000 yılında, henüz 10 yaşındayken kırmızı-beyazlı ekibin altyapısına adım atan Müller, 16 yıldır A takım formasını sırtında taşıyor.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 35 yaşındaki yıldız, Bavyera devinden ayrılacağını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinde duygusal bir veda mesajı paylaşan Müller, “25 yıl boyunca Bayern Münih’te geçirdiğim bu inanılmaz yolculuk, eşsiz anılar ve büyük zaferlerle doluydu. Bu kulüple geçirdiğim kariyerden dolayı minnettarım. Taraftarlarımızla aramızdaki bağ hep özel kalacak,” dedi.

Futbol kariyerinin tamamını Bayern Münih’te geçiren Müller, kulüp tarihinin en fazla resmi maça çıkan oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor. 2008’de A takımla ilk maçına çıkan yıldız, 743 karşılaşmada 247 gol ve 273 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

Toplamda 32 kupa kazanan Müller, 12 Bundesliga şampiyonluğu, 6 Almanya Kupası, 8 Almanya Süper Kupa, ikişer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferiyle adını tarihe yazdırdı.

Almanya Milli Takımı’nda da parlayan Müller, 131 maçta 45 gol atarak 2014 FIFA Dünya Kupası’nı kazanan kadronun kilit isimlerinden oldu. Bayern Münih taraftarlarının “gol makinesi” lakabını taktığı yıldız, sahadaki zekası ve bitmeyen enerjisiyle tanınıyor.

Müller, veda mesajında kalan haftalarda lig şampiyonluğunu Münih’e geri getirme sözü verdi: “Hadi bunu birlikte başaralım!”

Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Müller’in hangi kulübe transfer olacağı ise futbol dünyasında merak konusu. Bayern Münih ise bir efsaneyi uğurlamaya hazırlanıyor.