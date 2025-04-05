Myanmar’daki depremlerde can kaybı yükseldi

Kaynak: İHA
Myanmar’daki depremlerde can kaybı yükseldi

Güney Asya ülkesi Myanmar'da geçtiğimiz hafta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 354'e çıktı.

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı artıyor. Myanmar resmi televizyonu, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 354'e, yaralı sayısının 4 bin 850'ye yükseldiğini aktardı. En az 220 kişinin kayıp durumda olduğu belirtildi. Depremlerin ardından 81 artçı sarsıntı kaydedildi.

BM'DEN MYANMAR'A YARDIM ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, dünyaya yardım çağrısında bulundu. Fletcher sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yıkım sarsıcı. Kaybedilen hayatlar. Yıkılan evler. Paramparça olan geçim kaynakları. BM yardıma hazır. Dünya Myanmar halkının arkasında durmalı" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
AKP'li Abdurrahman Dilipak ‘hayırlı olmayacak’ diyerek bombayı patlattı! Herkes bu paylaşımını konuşuyor…
AKP'li Abdurrahman Dilipak ‘hayırlı olmayacak’ diyerek bombayı patlattı! Herkes bu paylaşımını konuşuyor…
Çaykur Rizespor ile Sivasspor puanları paylaştı
Çaykur Rizespor ile Sivasspor puanları paylaştı
Düzce'de samanlık küle döndü
Düzce'de samanlık küle döndü
Amazon'dan çığır açan adım: "Project Kuiper" ile 27 uydu fırlatılacak
Amazon'dan çığır açan adım: "Project Kuiper" ile 27 uydu fırlatılacak
Mardin'de uyardığı için öldürülmüştü: Yeni görüntüleri ortaya çıktı
Mardin'de uyardığı için öldürülmüştü: Yeni görüntüleri ortaya çıktı