Myanmar’daki depremlerde can kaybı yükseldi

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı artıyor. Myanmar resmi televizyonu, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 354'e, yaralı sayısının 4 bin 850'ye yükseldiğini aktardı. En az 220 kişinin kayıp durumda olduğu belirtildi. Depremlerin ardından 81 artçı sarsıntı kaydedildi.

BM'DEN MYANMAR'A YARDIM ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, dünyaya yardım çağrısında bulundu. Fletcher sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yıkım sarsıcı. Kaybedilen hayatlar. Yıkılan evler. Paramparça olan geçim kaynakları. BM yardıma hazır. Dünya Myanmar halkının arkasında durmalı" ifadelerini kullandı.