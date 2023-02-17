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AFAD duyurdu: Afetzede Barınma Desteği başvuruları başladı

AFAD, deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için e-Devlet üzerinden Afetzede Barınma Desteği başvurularının alınmaya başladığını duyurdu.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 19:20
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AFAD, Afetzede Barınma Desteği başvurularının başladığını duyurdu

AFAD duyurdu: Afetzede Barınma Desteği başvuruları başladı
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremde 38 bin 44 vatandaşımız hayatını kaybederken 100 bini aşkın sayıda vatandaşımız ise yaralandı.

Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da ise depremin yaraları sarılmaya çalışıyor.

Yaşanan depremdeki yıkım dolayısıyla yüzbinlerce vatandaş ise komşu illere taşınırken, kimi şehirlerde de geçici olarak çadır kent ve konteynerlere yerleştirildi.

AFAD: AFETZEDE BARINMA DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), Afetzede Barınma Desteği başvurularının e-devlet üzerinden başlatıldığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için Afetzede Barınma Desteği başvurularının başladığı bildirildi.

Vatandaşların başvurularını, 'https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-acil-yardim-odeme-basvurusu' sitesi üzerinden yapması gerektiği belirtilirken, konuyla ilgili merak edilen soruların cevaplarına ise, "https://aydes.gov.tr/vatandasBasvuruSSS" adresi üzerinden erişilebileceği aktarıldı.

Bu durumdaki kişiler, barınma desteği başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek. (AA)

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