AFAD dalgıçları devrede! Barajda gizemli ölüm

Düzenleme: Kaynak: DHA
AFAD dalgıçları devrede! Barajda gizemli ölüm

Sivas Şarkışla’da 63 yaşındaki Sefer Kulan, isimli kişinin cansız bedeni barajda bulundu. Dalgıçlar tarafından cesedi bulunan Kulan’ın kesim ölümü adli tıptan çıkacak rapor sonrası belli olacak.

Şarkışla ilçesine oturan Sefer Kulan'dan dün akşamdan beri haber alamayan ailesi, polis ekiplerine haber verdi. Yapılan araştırmada Kulan'ın, Yapıaltın Barajı yönüne gittiği belirlendi. Baraj kenarında Sefer Kulan'ın kişisel eşyalarının bulunması üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istendi. AFAD balık adamları tarafından barajda yapılan aramada Sefer Kulan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemenin ardından Kulan'ın cenazesi Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AFAD dalgıçları devrede! Barajda gizemli ölüm

AFAD dalgıçları devrede! Barajda gizemli ölüm

AFAD dalgıçları devrede! Barajda gizemli ölüm

AFAD dalgıçları devrede! Barajda gizemli ölüm

AFAD dalgıçları devrede! Barajda gizemli ölüm

AFAD dalgıçları devrede! Barajda gizemli ölüm

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