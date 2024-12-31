AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem (31 Aralık 2024)

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 13.46'da Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.46'da gerçekleşen şiddetin derinliği ise 5.89 km olarak açıklandı.

KANDİLLİ: BÜYÜKLÜK 4

Kandilli Rasathanesi de, depremin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde olduğunu belirledi. Hafif şiddetteki sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediğini ifade etti. Bölgedeki durumun incelenmeye devam ettiği ve vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi.