AFAD'da Fas'a gönderilecek ilk ekibin hazırlıkları tamamlandı

AFAD'da, Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem sonrasında yardım çağrısında bulunulması durumunda bölgeye gönderilecek ilk ekibin hazırlıkları tamamlandı.

KAYNAK: AA
AFAD'da Fas'a gönderilecek ilk ekibin hazırlıkları tamamlandı

Ankara Birim personeli, Fas'taki deprem için Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde toplandı.

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Uluslararası yardım çağrısı gelmesi halinde deprem bölgesine gidecek personele, bina yapıları, ülkenin sağlık durumu ve hasar alan yerlerde yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

AFAD Ankara Arama Kurtarma Birlik Müdürü Hüsamettin Kars, Fas'ta gece saatlerinde meydana gelen deprem bilgisinin kendilerine ulaşması üzerine çalışmaları başlattıklarını belirtti.

Uluslararası akreditasyonu bulunan bir ekip olduklarını söyleyen Kars, bölgede 10 gün boyunca kendi kendilerine yetebilecek seviyede hazırlıklarının olduğunu ifade etti.

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"ÇIKIŞ İÇİN HAZIR DURUMDAYIZ"

Hazırlıkların tamamladığını belirten Kars, şunları kaydetti:

"Ekiple alakalı arama kurtarma malzemeleri, 10 gün kendi kendimize yetecek şekilde iaşemiz, barınma çadırlarımız ve ihtiyaç duyulan her şeyi hazırladık. Başkanlığımızın çıkış talimatını bekliyoruz. Biz çıkış için hazır durumdayız. Ankara Birlik Müdürlüğü olarak birlik müdürü dahil 20 kişiyiz. AFAD, Kızılay, UMKE ve diğer STK'lerle beraber çıkışa hazır bekletilen sayı 265. Gelen talimat arama kurtarma yönünde orada çok sayıda binanın yıkıldığı söyleniyor. Fas'la alakalı ekibimizi, iklim durumu, hava koşulları, güvenlik uygulamaları ve salgın hastalıklar gibi durumlar konusunda bilgilendirdik."

İLK ETAPTA 265 PERSONEL VE 1000 ÇADIR GÖNDERİLECEK

Uluslararası yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye ilk etapta AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lerden toplam 265 personel ile 1000 çadır gönderilecek.

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