AFAD'dan önemli uyarı

AFAD'dan yapılan açıklamada, bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesinin günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün olmadığı bilgisi verildi.
Vatandaşların sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemesi konusunda uyarıda bulunuldu.
Doğru bilgi için resmi hesapların takip edilmesi gerektiği belirtildi. (AA)
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