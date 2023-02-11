Kız kardeşini kaybeden vatandaşın isyanı: 35 defa AFAD'ı aradım. Kardeşimi yanaklarımla ısıtmaya çalıştım ama olmadı

Afyon Postası’ndan Nail Azbay ve Egemen Toprak Çiçek’in haberine göre, depremin vurduğu Hatay Antakya’da bir vatandaş isyan etti.

Kardeşini kaybettiğini anlatan bir vatandaş AFAD’ı çok kez aradığını ama hep yönlendirdiklerini söyledi. Kız kardeşinin hipotermiye girdiğini ve dayanamayıp öldüğünü belirtti.

Vatandaşın isyanı şöyle:

“35 DEFA AFAD’I ARADIM”

24 saat oldu vefat edeli. 35 defa AFAD’ı aradım. Hep yönlendiriyoruz dediler. Ben gece 1’de kardeşimi buldum. Sabah 10’da kaybettim. Bir türlü ekip gelmedi gelemiyor. Burada bir sürü insan canlıydı. Şurada çocuklar vardı geldim onlara su verdim. Kız kardeşim hipotermiye girdi. Yüzü soğuktu böyle. Ben yanağımı yaklaştırdım ısınsın diye. Ellerimle ısıtmaya çalıştım. Ellerimizle açtık hiç kimse gelmedi. Rahmetli oldu alamıyoruz. Burada hiçbir yetkiliye ulaşamıyoruz. Telefon ediyoruz geliyoruz diyorlar gelmiyorlar. Kız kardeşim hipotermiye girdi.

“ELLERİMLE KAZDIM”

Ben Yalova’dan geldim kız kardeşimi buldum. Parmak uçları görülüyordu. Ellerimle kazdım. Buldum onu. Bütün bedenini çıkardım. Burada yağmur yağıyordu. Sadece ayağı kalmıştı. Aracın krikoyu getirdim. Getirdim yerleştirdim ama kalkmadı. Çaresizlik çok zor bir şey. Kimse gelmedi. İlk 24 çok önemli. Gelen olmadı. Bu işin dini dili milliyeti yok. Ben bir çocuğu çıkardım. Ama kardeşime yetemedim.

“KARDEŞİM HİPOTERMİDEN VEFAT ETTİ”

35 defa aradım. Telefon çekmiyor. Size ulaşamıyoruz diyorlar, çekmiyor. 112’yi nerden arıyorsunuz diyorlar. Kabir sorusu soruyorlar. Size döneceğiz diyorlar dönen gelen olmadı. Benim kardeşim hipotermiden vefat etti. Ama Mahkemey-i Kübra’da hepsinden şikayetçiyim. Ellerim yakalarında. Bu kız kurtulurdu daha gelinlik çağındaydı.

“KIZ KARDEŞİMİN AYAĞINI KIRALIM ÇIKARALIM DEDİM…”

50 saattir uyumuyorum. Kız kardeşimin ayağını kıralım çıkaralım dedim ama olmadı. Yan döndürmeye çalıştık olmadı. Ayağı keselim dedik ama bulamadık. Çaresizlik çok zor. Vatandaş isyan ediyor. Bunun siyasetle bir düşünceyle alakası yok.