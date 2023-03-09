'Afet Yeniden İmar Fonu' teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Teklifle; Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan ve hasar gören binaların yerine, güvenli yerleşim yerleri inşa edilmesine yönelik düzenlemeler öngörüldü. Binaların inşaatı için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı tüzel kişiliği haiz; 'Afet Yeniden İmar Fonu'nun kurulması amaçlanıyor.



UZUN VADELİ KAYNAK SAĞLAYACAK



Genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlardaki plan, yapım ve benzeri her türlü imar işleri, altyapı ve üstyapı çalışmaları için kaynak sağlanmasına ilişkin hususlar içeren teklife göre; her nevi nakdi bağış, yardım, hibe, bütçeye konulacak ödenek ile yurt içi ve yurt dışı piyasalardan sağlanacak finansman ve kaynaklar, 'Afet Yeniden İmar Fonu'nda bir araya getirilerek ilgili proje ve harcamalar için kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacak. Deprem sonrası şehirlerin hızla ayağa kalkabilmesini temin için kurulacak 'Afet Yeniden İmar Fonu', şeffaf bir yönetim ile işleyecek ve afet sonrası iyileştirmeler için uzun vadeli kaynak sağlayacak. 'Afet Yeniden İmar Fonu', Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanı'ndan oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilecek. İlgili bakanlıkların katılımıyla gerekli altyapı ve üstyapı çalışmalarının koordinasyon içerisinde hızlı ve etkili bir biçimde yapılabilmesi sağlanacak.



HAZİNE VE MALİYE BAKANI'NA YETKİ TANINDI



Teklifte; fonun yönetimi, kaynakları, denetimi ve finansmanına ilişkin hususlar ile fona sağlanan muafiyet ve istisnalar belirlendi. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti adına sağlanan ve sağlanacak dış finansmanın, 'Afet Yeniden İmar Fonu'na ve genel bütçe kapsamındaki, kamu idareleri dışında kalan kamu kurum ve kuruluşlarına karşılıksız tahsis edilebilmesi amacıyla, Hazine ve Maliye Bakanı'na yetki verilmesi öngörüldü.



Teklifle, yönetim kurulu tarafından karar verilen projeler için fondan harcama programı kapsamında ve gerçekleşmelere bağlı olarak kurum ve kuruluşlara kaynak aktarılması, aktarılan kaynağın ilgili idare bütçesi ile ilişkilendirilmek üzere gelir ve ödenek kaydedilmesi ve yılı içinde harcanmayan kısımların ertesi yıla devredilmesine ilişkin hususlar da yer aldı. Bu kapsamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisinin de cumhurbaşkanına verilmesi amaçlandı.

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